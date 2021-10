Expo Dubaï 2020 / Le secteur minier sénégalais à la recherche de partenariats.

www.dakaractu.com

Le secteur minier sénégalais est à Dubaï et entend nouer des partenariats pour une promotion et le développement de ce secteur. Selon le Dr Rokhaya Samba Diène, Directrice de la Géologie au ministère des Mines et de la géologie, rencontrée dans les districts de l’expo 2020, la journée du Sénégal prévue ce mercredi 13 Octobre, sera aussi une occasion de faire voir les potentialités du Sénégal aux investisseurs...Source : https://www.dakaractu.com/Expo-Dubai-2020-Le-secte...