Expo horticole Doha 2023: Les activités marquant la participation du Sénégal officiellement lancées

« Désert vert, meilleur environnement ». Tel est le thème de l’exposition Doha 2023 en perspective de laquelle le Sénégal a officiellement démarré ses activités, ce vendredi, à Dakar, sous la présidence de la Directrice générale de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), Zahra Iyane Thiam, par ailleurs, commissaire général de la section Sénégal. Le Sénégal est déjà de plain-pied dans les préparatifs de l’exposition internationale de l’horticulture qui se tiendra du 02 octobre 2023 au 28 mars 2024 à Doha, au Qatar. La Directrice générale de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), Zahra Iyane Thiam, par ailleurs, commissaire général de section Sénégal, a annoncé vendredi le démarrage officiel des activités pour la participation de notre pays à cet événement. Lors d’une rencontre d’échanges et de partage d’informations avec les représentants de toutes les parties prenantes de l’organisation, elle a, d’emblée, rappelé que le thème général choisis à savoir « Désert vert, meilleur environnement » a pour objectif « d’encourager, d’inspirer et d’informer le public, les gouvernements et les organisations sur des solutions innovantes pour la réduction de la désertification dans le cadre d’une coopération internationale fructueuse ». Selon l’ancien ministre de la Microfinance, le thème principal est décliné en quatre sous-thèmes que sont : Agriculture moderne, technologie et innovation, sensibilisation à l’environnement et durabilité. Mais pour notre pays, les activités seront menées autour du thème « Sénégal going green » ou Pse vert. Consciente de la « lourde tâche » qui les attend, la Dg de l’Asepex a encouragé ses équipes, non sans remercier les partenaires du Comité d’organisation, particulièrement ceux de l’Union des chambres des métiers de Dakar avec qui une convention de partenariat a été signée, séance tenante. Pour sa part, Babacar Ba, représentant du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, a exprimé sa « grande fierté » et un « optimisme renouvelé » pour féliciter l’équipe sénégalaise qui prendra part à cette exposition internationale. « Le choix du thème revêt une signification particulière au vu des enjeux mondiaux de protection de l’environnement », a-t-il notamment dit, indiquant, par ailleurs, que c’est un défi que le Sénégal est prêt à relever avec détermination. A en croire toujours M. Ba, le ministère dirigé par Me Aissata Tall Sall s’est engagé à soutenir « pleinement » l’équipe sénégalaise tout au long de cet avènement pour assurer le succès de notre pays à Doha. 120 mille tonnes exportées pour un chiffre d’affaires de 77 milliards Cfa Dr. Macoumba Diouf, Directeur général de l’Horticulture, représentant du ministère de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, a, de son côté, tenu à féliciter le Président de la République, Macky Sall, pour sa vision « particulièrement avant-gardiste » de la protection de l’environnement. Pour lui, le Sénégal a, aujourd’hui, l’une des offres les plus importantes au monde avec ses fruits et légumes de bonne qualité. « Nos produits sont parmi les plus florissants en Afrique et notre secteur horticole est l’un des plus dynamiques sur le continent africain surtout en termes d’exportation », a-t-il fait savoir, révélant, dans la foulée, que « de 56.000 tonnes exportées en 2012, on est passé à 120 tonnes, cette année. Ce qui nous rapporte un chiffre d’affaires qui tourne autour d’environ 77 milliards F Cfa par an ». Pour Dr. Diouf, tous ces « atouts » seront présentés au monde entier lors de ce grand rendez-vous. Le Directeur général de l’Horticulture a, enfin, lancé un appel aux acteurs du secteur privé national leur demandant de tout faire pour capter les nombreuses opportunités qui s’offriront au Sénégal, à Doha. S.GUEYE



