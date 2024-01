Exportations du Sénégal : Une baisse de 3,8% enregistrée en novembre 2023

%. Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information (Ansd), cette évolution est expliquée par la contraction des expéditions de produits pétroliers (-36,6%), des crustacés mollusques coquillages (-25,1%) et du titane (-22,5%).



Toutefois, précise l’Ansd, le relèvement des ventes à l’extérieur des poissons frais de mer (14,2 milliards de FCFA contre 8,6 milliards de FCFA le mois précédent) et de conserves de poissons (9,2 milliards de FCFA contre 2,4 milliards de FCFA) a atténué cette tendance baissière. Comparées au mois de novembre 2022, les expéditions ont reculé de 30,6%. Leur cumul à fin novembre 2023 s’est établi à 2 966,2 milliards de FCFA contre 3 277,7 milliards de FCFA pour la même période de 2022, soit un repli de 9,5%.



Les principaux produits exportés, au cours de la période sous revue, ont été l'or non monétaire (42,9 milliards de FCFA), les produits pétroliers (35,6 milliards de FCFA), l'acide phosphorique (22,2 milliards de FCFA) et les poissons frais de mer (14,2 milliards de FCFA).



Les principaux clients du Sénégal ont été le Mali (19,0%), la Suisse (17,0%), l'Inde (10,4%), les Etats Unis d’Amérique (6,4%) et la Gambie (3,9%).



Adou Faye



Au mois de novembre 2023, les exportations du Sénégal sont ressorties à 227,9 milliards FCfa contre 237,0 milliards FCfa au mois précédent, soit une baisse de 3,8%.Source : https://www.lejecos.com/Exportations-du-Senegal-Un...