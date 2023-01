Exportations du Sénégal : Une hausse de 7,1% au troisième trimestre 2022

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information, souligne que cette performance est essentiellement due à la hausse des expéditions des ciments hydrauliques (+57,7%), des phosphates (+49,4%), de l’acide phosphorique (+46,5%), des produits pétroliers (+15,2%), de l’or industriel (+6,8%) et, dans une moindre mesure, du titane et zircon (+2,8%).



Toutefois, ajoute l’Ansd, le recul des ventes à l’extérieur des produits halieutiques (-41,7%) a atténué cette augmentation des exportations. Comparées au troisième trimestre de 2021, les exportations ont connu un relèvement de 37,3%. Leur cumul à la fin du troisième trimestre de 2022 est évalué à 2 658,9 milliards de FCFA milliards de FCFA contre 2 064,2 milliards de FCFA pour la même période en 2021, soit une hausse de 28,8%.



Les principaux produits exportés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers (180,9 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (149,2 milliards de FCFA), l’or industriel (142,8 milliards de FCFA), les produits halieutiques (75,7 milliards de FCFA), le titane et zircon (57,3 milliards de FCFA) et les préparations pour soupe, potages et bouillon (24,1 milliards de FCFA). Les principaux pays clients du Sénégal sont le Mali (20,3%), l’Inde (19,5%), l’Australie (4,3%), le Togo (3,7%) et l’Espagne (3,6%).



Adou Faye



