Exportations tunisiennes vers l’Afrique subsaharienne en 2023: Le Sénégal représente 17% avec un volume de 51 milliards CFA

Le Directeur du bureau du Centre de promotion des exportations au Sénégal, Imed Hfaiedh a déclaré, au micro de la radio tunisienne à vocation économique, Express FM, que le marché du Sénégal représente 17% des exportations tunisiennes vers l’Afrique subsaharienne. Il a ajouté que le Sénégal est considéré comme le premier partenaire commercial et premier client de la Tunisie, nous dit Bes Bi.



Selon M. Hfaiedh, les exportations tunisiennes ont dépassé les 266 millions de dinars en 2023, soit plus de 51 milliards CFA, réalisant ainsi un taux de croissance de 40%. Dans le même sillage, il a souligné qu’il existe 400 produits tunisiens exportés vers le Sénégal et pas moins de 200 entreprises tunisiennes opèrent sur le marché sénégalais. Il a, par ailleurs, souligné l’importance de l’ouverture d’un bureau de représentation du Cepex à Dakar courant septembre 2023.