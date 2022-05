Exposition de tableaux au ministère des Finances: Abdoulaye Mbaye, un agent double

L'artiste peintre, Abdoulaye Mbaye, n'est pas un artiste comme les autres. Féru des tableaux et talentueux d'après son exposition, il est aussi un agent du ministère des Finances. D'ailleurs, c'est sa tutelle qui l'a encouragé à exposer au niveau du ministère, comme quoi, certains métiers ont un ancrage que rien ne peut enlever. "Dès le bas âge, je me suis mis au dessin et j'ai gagné pas mal de prix. C'est ma passion et je n'ai pas raté ma vocation. Je voulais être artiste peintre et ma détermination a payé", a-t-il souligné.