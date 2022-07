Expulsion: Après 22 ans d'existence, ITECOM rend le tablier pour arriérés de location

L’école ITECOM a été expulsée des locaux qu’elle occupait à Fann Hock, en face du Canal 4. Tout son personnel, ses biens ainsi que tous les occupants de son chef, ont été expulsés pour arriérés de plusieurs mois de loyer, comme le montre cette vidéo. L’établissement dirigé par Mamadou Gningue doit 4 ans de loyer à son bailleur.



L’institut Technique de Commerce est l’une des plus prestigieuses institutions du Sénégal avec une Habilitation de l’Anaq sup, l’accréditation de ses diplômes par l’Anaq sup et le CAMES sans oublier qu’il est membre titulaire de l’AUF et du programme ERASMUS. Il fête cette année ses 22 ans et compte au moins plus de 10 000 alumnis.