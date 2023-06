Expulsion de 79 ressortissants guinéens : Les précisions du ministre Aïssata Tall Sall Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2023 à 19:39 | | 0 commentaire(s)|

A l'Assemblée nationale ce lundi pour défendre devant les députés quatre projets de loi, le ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, s'est prononcé sur l'expulsion du Sénégal de quelque 79 ressortissants guinéens après les manifestations des 1er et 2 juin dernier. Selon la cheffe de la diplomatie sénégalaise, ce n'est pas une question de pays mais « d'individus et de responsabilité pénale individuelle », ajoutant que ces derniers ont commis des « actes délictuels qui sont punis et réprimés », Elle a, tout de même, précisé face aux députés que les relations entre Dakar et Conakry restent excellentes. « Mon homologue de Guinée, Docteur Morissanda Kouyaté, discute avec moi quasiment tous les jours. Nous avons les meilleurs rapports. D'ailleurs, s'il arrive qu'il y ait un incident entre le Sénégal et la Guinée, ou lui prend son téléphone et il m'appelle ou moi je prends mon téléphone je l'appelle et nous le réglons d'homme à homme avant même que les États ne s'en mêlent », a expliqué Aïssata Tall Sall.



