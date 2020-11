Expulsion des immigrés: L'Union européenne sur le point de rapatrier les sans-papiers Rédigé par leral.net le Samedi 14 Novembre 2020 à 12:47 | | 0 commentaire(s)|

Face à une explosion des vagues d’émigration irréguliére,l’UE utilise la biométrie pour identifier les sans-papiers sénégalais, ivoiriens et burkinabé. L’Union européenne,en effet a décidé d’arrêter cette exessive ruée vers l’Espagne.Elle a, à cet effet, financé un programme de rapatriement des sans-papiers ivoiriens, sénégalais et burkinabé, basé sur l’identification biométrique, afin d’organiser leur retour vers […] Face à une explosion des vagues d’émigration irréguliére,l’UE utilise la biométrie pour identifier les sans-papiers sénégalais, ivoiriens et burkinabé L’Union européenne,en effet a décidé d’arrêter cette exessive ruée vers l’Espagne.Elle a, à cet effet, financé un programme de rapatriement des sans-papiers ivoiriens, sénégalais et burkinabé, basé sur l’identification biométrique, afin d’organiser leur retour vers leurs pays d’origine et ce, dès leur arrivée en Europe. Ce programme de fichage coûtera 39 milliards. UE etant confrontée à des vagues d’arrivées quasi quotidiennes de migrants qui débarquent par centaines sur les côtes européennes, l’Union européenne a décidé de prendre le taureau par les cornes. Selon le site Bloomberg, l’UE va désormais faire recours à l’identification biométrique des migrants présents dans l’espace Schengen en vue de les expulser vers leurs pays de départ



Source : Source : https://letemoin.sn/expulsion-des-emigreslunion-eu...

