Extension du cimetière de Pikine: Les populations du quartier Gazelle en désaccord avec le Collectif «Aar sa ma suff, yokk sa ma armeel»

Les populations du quartier Gazelle extension de la Commune de Pikine-Ouest, sont en désaccord avec le Collectif «Aar sa ma suff, yokk sa ma armeel», qui veut la démolition de leurs maisons et l’extension du cimetière musulman.



Elles taxent le collectif de vouloir poser des «actes inhumains» parce que 200 familles se retrouveront sans domicile. Elles réclament la régularisation foncière de leur quartier situé derrière le grand cimetière musulman de Pikine et celle des champs des maraîchers non loin des canaux de drainage des eaux pluviales et du réseau d’assainissement de l’Onas.

