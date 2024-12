Extorsion de fonds ? La dernière carte de Lat Diop Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2024 à 08:41 | | 0 commentaire(s)|

Après le rejet de ses deux recours devant la Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier, Lat Diop se tourne vers la Cour suprême. Les Échos informe, ce lundi 23 décembre, que l’ancien ministre des Sports et directeur général de la Lonase a saisi la Haute juridiction pour obtenir l’infirmation de la décision de la juridiction d’instruction du second degré. Les avocats de Lat Diop avaient promis d’introduire ce recours de la dernière chance. Ils veulent que leur client obtienne une liberté d’office et la main levée sur ses comptes bancaires saisis dans le cadre de la procédure le concernant. Les conseils de l’ancien ministre jurent que la forclusion invoquée par la Chambre d’accusation pour les débouter est infondée, assurant avoir introduit leurs requêtes dans les temps impartis. Lat Diop croupit en prison depuis septembre. Il a été placé sous mandat de dépôt pour extorsion de fonds et détournements de deniers publics. Ses avocats considèrent que la procédure ayant conduit à son incarcération et au gel de ses comptes est irrégulière, notamment parce que la durée légale de sa garde à vue a été dépassée de 17 heures.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77726-extorsions-de-...

