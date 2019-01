Extorsion de fonds: Le bourreau des stars de Bollywood écroué à Rebeuss

Les choses se corsent pour Sulya Pujari présenté comme l’un des chefs mafieux les plus recherchés en Inde. Après son arrestation à Dakar, le bourreau des stars de Bollywood a fait face au Procureur adjoint hier, mardi 22 janvier, dans l’après-midi, en compagnie de Me El Hadji Diouf, son avocat.



Selon Les Echos, qui donne l’information, il a été, par la suite, placé sous mandat de dépôt. Avant d’être envoyé directement à la Maison d’arrêt de Rebeuss, rapporte le journal. Lequel indique que loin d’être au bout de ses peines, Sulya Pujari fera face au Procureur général dans huit () jours. Ce, au moment où les autorités indiennes ont contacté le Sénégal pour son extradition.



Activement recherché par Interpol, le mis en cause serait au cœur de plusieurs cas d’extorsion sur des stars de Bollywood et cité dans au moins une dizaine de meurtres ou de tentatives.

