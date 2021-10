Extraction minière au Sénégal : La valeur des principaux produits en hausse au mois de juillet

En détail, l’agence confie que la valeur de la production de l’Or est de 45 726,4 millions de francs Cfa au mois sous revue contre 44 981,8 millions le mois précédent. Cela représente une hausse mensuelle de 1,7%. Par rapport au mois de juillet 2020 où la valeur de la production de l’Or était de 22 064,7 millions Cfa, il est noté une augmentation, en glissement annuel, de 107,2%.



Pour le Zircon, l’agence note que la production est estimée à 2 841,0 millions de francs Cfa au mois de juillet dernier contre 2 383,6 millions un mois avant, soit une hausse de 19,2% en variation mensuelle. Comparée à celle de la période correspondante de l’année précédente qui était de 1 882,9 millions, la valeur de la production de zircon enregistre une progression de 50,9%.



Concernant la valeur de l’attapulgite, une augmentation de 19,2% est notée en rythme mensuel, car elle est passée de 612,9 millions au mois de juin à 730,5 millions à juillet. En glissement annuel, la valeur de la production de l’attapulgite enregistre une progression de 95,7% parce qu’elle était de 373,2.



Dans la même lancée, la valeur de la production de sel iodé connait une hausse de 10,7% en variation mensuelle, passant de 843,9 millions au mois de juin à 934,4 millions Cfa au mois sous revue. En glissement, la valeur du sel iodé produit en juillet enregistre une augmentation de 50,9%. La valeur de production de sel iodé était de 619,2 millions au mois de juin 2020.



Pour le phosphate de chaux, l’Ansd fait savoir que la valeur est estimée à 57,1 millions de francs Cfa au mois de juillet 2021 contre 51,5 millions le mois précédent. Cela représente une hausse de 10,7% en variation mensuelle. Enfin, la même source confie qu’une augmentation de 105,2% est notée sur la valeur du phosphate de chaux par rapport au mois juillet 2020 où elle était de 27,8 millions de fancs Cfa.



