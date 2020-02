Extradition: Ravi Pujari est bien arrivé en Inde Ravi Pujari est bien arrivé en Inde, après son extradition par le Sénégal, selon "Libération". Il a quitté Dakar, menotté et sous bonne escorte, dimanche soir, et a atterri à l'aéroport de Bangalore, où il est arrivé lundi 24 février dernier.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2020 à 08:27 | | 0 commentaire(s)|



