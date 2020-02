Extradition du présumé gangster indien : La Cour suprême déboute Ravi Sulya Poojari

La Cour suprême de Dakar a rejeté ce mercredi, le recours introduit par Ravi Sulya Poojari contre le décret de son extradition signé par le Président sénégalais, Macky Sall, vers son pays d’origine, l’Inde.



Selon Libération Online qui donne l’information, Poojari est sur le point d’être ramené dans son pays après avoir vécu 15 ans au Sénégal. Presenté comme la « terreur des stars de Bollywood », il est poursuivi par les autorités indiennes qui ont demandé son extradition pour « meurtre, complicité dans la commission d’actes criminels et détention d’armes sans autorisation ».



Son avocat Me El Hadji Diouf avait saisi la Cour suprême pour demander l’annulation dudit décret numéro 2019-1822 en date du 22 novembre 2019 portant extradition de l’Indien.

