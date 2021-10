FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP ET MESSENGER SONT EN PANNE Les réseaux du groupe Facebook sont actuellement en proie à une panne majeure, touchant de nombreux utilisateurs. L'incident semble avoir des répercussions mondiales.



Selon le site DownDetector, des utilisateurs français ont signalé une impossibilité de se rendre sur ces réseaux sociaux depuis les alentours de 17 heures, heure de Paris. Il est donc impossible d’envoyer ou de recevoir des messages, ou encore de mettre à jour le fil d’actualité de ces plateformes. Le problème ne se limite pas à l'Hexagone. Plusieurs pays, à commencer par les Etats-Unis, sont concernés.





Nombreux messages sur les réseaux sociaux

Sur Twitter, les hashtags #InstagramDown #FacebookDown et #WhatsApp ont déjà été partagés plusieurs dizaines de milliers de fois.



Ce n'est pas la première fois que les réseaux du groupe subissent une panne commune: la dernière remonte à mars 2021. Instagram avait de son côté subi une panne similaire il y a quelques semaines, qui avait été réglée en quelques heures.



Pour l'heure, l'entreprise n'a pas encore communiqué précisémment sur la nature de la panne. Sur Twitter, l'un des responsables de la communication du groupe, Andy Stone, a publié un message peu après 18 heures.



"Nous avons connaissance que certaines personnes rencontrent des difficultés à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons pour qu'un retour à la normale puisse se faire au plus vite et nous présentons nos excuses pour le désagrément" a-t-il déclaré.



Selon plusieurs spécialistes, la panne est liée à un problème de DNS (Domain Name System), un service indispensable pour qu'un nom de domaine - par exemple Facebook.com - puisse effectivement renvoyer vers l'adresse du site demandé.





Plus précisément, le problème semble être lié à la disparition du système de routage BGP (Border Gateway Protocol) des serveurs de Facebook. Il s'agit d'un protocole imaginé pour que les données puissent transiter par Internet par des chemins optimaux lorsqu'un internaute tente de se connecter à une plateforme.

