FATOU THIAM TIRE À BOULETS ROUGES SUR DR BABACAR NIANG: «C’est un homme jaloux qui travaille d’arrache-pied à installer le chaos dans ce pays»

Ni son statut de médecin, encore moins l’état critique de la situation n'ont constitué un frein pour le Dr Babacar Niang dans ses attaques ouvertes contre le ministère de la Santé. C’était d’abord la problématique des vaccins ; et maintenant, la vente aux cliniques privées du matériel médical acquis lors des deux premières vagues. Un comportement indigne d’un homme de cette trempe, selon Fatou Thiam, quand tous ses confrères sont mobilisés dans cette lutte contre le Covid-19.



La présidente du mouvement Alur n’y est pas allée par quatre chemins pour descendre le Babacar Niang, qu’elle qualifie de jaloux qui veut plonger le pays dans le chaos. D’après Fatou Thiam, c’est avec une grande consternation, le cœur meurtri, qu’elle a suivi dans les médias «les délires d’un homme jaloux qui travaille d’arrachepied à installer le chaos dans ce pays». L’ancienne députée ne comprend surtout pas «comment dans un contexte de 3e vague de Covid-19, un homme de son état puisse faire de pareilles affirmations». Poursuivant, elle fait remarquer qu’au moment où les blouses blanches se sacrifient au nom de leur serment, ce dernier élit domicile dans les plateaux de télévision pour verser dans une terrible désinformation, qui peut anéantir tous nos efforts de guerre contre ce virus mortel.



«Il élit domicile dans les plateaux de télévision, pour verser dans une terrible désinformation»



Pour cette dernière, c’est aberrant de voir un homme de sa trempe remettre en cause publiquement les vaccins contre le Covid-19. «Il s’est permis de remettre en cause tous les efforts fournis par l’Etat en collaboration avec l’Institut Pasteur, mais aussi la fiabilité du travail abattu par cette institution qui est une référence mondiale», affirme l’ancienne parlementaire.

Fatou Thiam estime que le directeur de Suma Assistance mérite d’être recadré avec toute la rigueur qui s’impose pour éviter que de telles situations se reproduisent. «Quand il a été convoqué par la brigade de recherche, il s’est appuyé sur son état de santé fragile pour s’échapper, et pourtant, il a eu la force de faire le tour des plateaux de télévision», fulmine-t-elle avant d’ajouter : «inciter les gens à ne pas se vacciner, remettre en cause la fiabilité des tests Pcr, participe inéluctablement à exposer la population», tonne-t-elle.







Ndèye Khady DIOUF

