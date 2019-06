FBN gagne son procès contre Sara Sall

La FBN Bank Sénégal obtient gain de cause. Sara Sall va payer à celle-ci, la somme de 7 134 612 francs cfa en principal et 1 000 000 francs Cfa pour toutes causes de préjudices confondus.



Dans cette affaire commerciale, le tribunal hors classe de Dakar a condamné le premier nommé et a mis les dépens à sa charge.



En la forme, il donne acte au défendeur de ce qu’il a renoncé à son exception de non communication.