FC Barcelone: Iniesta met en garde Coutinho

Recrue la plus chère de l’histoire du FC Barcelone, Philippe Coutinho devra attendre encore deux semaines avant de faire ses grands débuts sous les couleurs blaugranas, la faute à une blessure à la cuisse. Dans quel système le Barça va-t-il évoluer lorsqu’il sera à 100% ? Ernesto Valverde doit sans doute déjà y réfléchir. Mais comme les autres, le milieu offensif brésilien (25 ans), arrivé en Catalogne début janvier, va devoir batailler pour gagner sa place dans le onze, car les places y sont chères et personne ne s’effacera devant l’homme qui vaut 160 millions d’euros. Surtout pas Andrés Iniesta.

L’ancien joueur de Liverpool a pourtant été recruté en partie pour lui succéder, à moyen terme, mais à 33 ans, l’international espagnol estime avoir encore des choses à offrir. « Je suis un joueur de ce club et j’ai toujours dit que seuls les meilleurs peuvent y jouer. Cela fait de Coutinho l’un des meilleurs. Il est jeune, il a un talent inné et le Barça est un club où il va pouvoir continuer à grandir, a-t-il estimé sur Onda Cero. Mais il n’y aura jamais un joueur qui pourra me mettre à la retraite et me pousser vers la sortie. A mon âge, ce n’est pas un problème. Coutinho est venu ici pour nous rendre meilleurs. »

Entre Lionel Messi, Luis Suarez, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic et ces deux-là, l’entraîneur catalan ne manquera de solutions pour animer son équipe offensivement. Mais qu’il se rassure, Andrés Iniesta saura se montrer accueillant avec Philippe Coutinho: « Il est l’un des meilleurs à son poste. Il est rapide et technique, sait de servir des deux pieds, fait des passes et marque de buts. Il sera dans un très bon environnement ici. Le prix que l’on a payé pour lui, c’est autre chose. C’est le marché qui décide de ce que vaut un joueur. Nous, au-delà de cette folie, on doit être heureux de l’avoir parmi nous. »







