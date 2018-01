FC Barcelone : Messi et Suarez tombent sur un os nommé Neymar

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2018 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Anciens coéquipiers au Barça, Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez se livrent désormais une lutte à distance, dans laquelle Edinson Cavani a également son mot à dire.

Ils avaient l'habitude de former le trio le plus prolifique d'Europe. Mais depuis le mois d'août, Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar n'évoluent plus sous les mêmes couleurs, ce dernier ayant quitté le FC Barcelone au mercato pour rejoindre le PSG.



Son départ a conduit ses deux anciens acolytes à hausser encore leur niveau de jeu. À eux deux, Messi et Suarez ont ainsi marqué 36 buts et délivré 14 passes décisives cette saison en Liga. Aucun autre duo ne fait mieux en Europe, à part… celui formé par Neymar et Edinson Cavani au PSG.



L'international brésilien et le Matador ont trouvé le chemin des filets à 38 reprises en Ligue 1, distribuant également 16 passes décisives.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook