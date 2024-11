FEUX DE BROUSSE À TAMBACOUNDA, PLUS DE 16 000 HECTARES RAVAGÉS EN 2024 Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2024 à 01:30 | | 0 commentaire(s)|

Face à ce phénomène, le gouverneur a insisté sur l’importance de la mobilisation collective, appelant à une meilleure sensibilisation des populations et à des actions renforcées des autorités locales et des services concernés pour contrer ce fléau. Tambacounda, 28 nov (APS) – Les cas de feux de brousse signalés dans la région de Tambacounda en 2024 ont ravagé quelque 16 435 hectares de tapis herbacé, a appris l’APS du gouverneur de la région, Guedj Diouf. ‘’Nous avons enregistré au cours de l’année 2024 16.435 hectares de tapis herbacé brûlés par les feux de brousse. Compte tenu de la vaste étendue de la région de Tambacounda, qui a une biomasse assez importante, nous devons nous mobiliser pour faire de la lutte contre les feux de brousse une affaire personnelle’’, a-t-il déclaré. Le gouverneur de la région Tambacounda s’exprimait au cours d’un Conseil régional de développement (CRD) consacré à la lutte contre les feux de brousse dans cette principale région du Sénégal oriental, en présence de plusieurs services de l’État concernés. Le chef de l’exécutif régional a expliqué que les feux de brousse sont favorisés par un certain nombre de contraintes comme le manque de dénonciation de leurs auteurs, la faible implication des collectivités territoriales et l’enclavement intérieur de la région de Tambacounda. Il a surtout déploré l’inaction des populations, soulignant la nécessité de les sensibiliser pour lutter efficacement contre ce phénomène qui ravage chaque année des milliers d’hectares des écosystèmes forestiers. ‘’Il faut renforcer les moyens des comités villageois de lutte contre les feux de brousse. Il faudra également travailler à une synergie d’actions des différents acteurs qui interviennent dans la lutte contre les feux brousse pour éviter d’agir dans le désordre’’, a plaidé Guedj Diouf. ‘’Nous devons travailler dans la sensibilisation des populations pour mieux les impliquer et les responsabiliser dans cette lutte, on ne peut pas réussir sans elles. Elles sont victimes des feux de brousse mais parfois en sont les auteures », a-t-il fait remarquer. Dans cette lutte contre les feux de brousse, le gouverneur a engagé les forces de défense et de sécurité de la région, notamment le service des Eaux et forêts, la Gendarmerie et la Police nationale à traquer et arrêter les auteurs. ‘’Il faut sanctionner les auteurs de ces feux de brousse conformément aux règles prévues par la loi. Tant qu’on n’aura pas l’habitude de dénoncer et de sanctionner les auteurs de ce phénomène, le problème va persister’’, a-t-il averti. Source Logo: APS Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/societe/feux-de-brousse-t...

Accueil Envoyer à un ami Partager