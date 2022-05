FIARA 2022 : 1000 exposants espérés pour la sécurité et la souveraineté alimentaires Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mai 2022 à 18:15 | | 0 commentaire(s)| En prélude de la 22ème édition de la Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) 2022, les acteurs se sont réunis ce mercredi pour une bonne réussite de cet événement qui est marqué par la crise ukrainienne et qui se tiendra du 22 au 26 mai au CICES. Selon Pape Abdou Fall, le Directeur général de la FIARA, le thème de cette année est "la souveraineté alimentaire : promouvoir le consommer local". Plus de 1000 exposants y sont attendus.



