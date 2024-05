FIARA 2024 : Le ministre de l’Agriculture magnifie le savoir-faire sénégalais

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mai 2024 à 09:37 | | 0 commentaire(s)|

« J’ai vu des jeunes engagés, des femmes qui font un travail formidable pour le développement économique du pays. Ils viennent de toutes les régions ; ce qui est très important », a déclaré Mabouba Diagne dans sa visite des stands d’exposition. Il a indiqué que l’État va, avec ses différents partenaires, œuvrer pour la souveraineté alimentaire. « Nous devons travailler ensemble pour garantir la souveraineté alimentaire. C’est par la mobilisation de tous que nous pourrons atteindre cet objectif dans ce contexte de changement climatique », a affirmé le ministre.



Pour rappel, la 24ème édition de la Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales (Fiara) a débuté le 4 mai 2024 et se poursuit jusqu’au 26 mai 2024 au Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Cette année, la Fiara a pour thème : « Innover pour un développement durable de l'agriculture et de l'élevage en Afrique ». Elle met l’accent sur l'importance de l'innovation pour relever les défis auxquels le secteur agricole africain est confronté tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et la pauvreté.

Adou FAYE





Source : Venu lancer officiellement, l’édition 2024 de la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (Fiara), ce lundi 13 mai 2024, en fin de journée, au Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (Cices), le ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de l’Elevage s’est dit séduit par l’expertise sénégalaise.Source : https://www.lejecos.com/FIARA-2024-Le-ministre-de-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook