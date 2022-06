FIARA : le COSEC accompagne la jeunesse grâce au libre échange continental et... Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 18:10 | | 0 commentaire(s)| La 22ème édition de la Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales (FIARA), qui a pour thème " la souveraineté et sécurité alimentaire ", prône l'émancipation du consommer local. Ainsi, le COSEC se donne pour mission d'accompagner ces jeunes acteurs de développement afin de leur permettre d'écouler leur marchandises non seulement dans le pays, mais également partout en Afrique, avec une possibilité de ne pas payer les frais de douane à travers le libre échange continental. Par ailleurs, un appel est lancé à la jeunesse afin qu'elle se lance dans l'agriculture.



Accueil Envoyer à un ami Partager