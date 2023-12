FIDAK 2023 / Zahra Iyane Thiam, DG ASEPEX : « Nous nous inscrivons en mettant l’accent sur la formation, la labellisation et le renforcement continu de l’adaptabilité des services aux normes du marché international » Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2023 à 00:56 | | 0 commentaire(s)|

La directrice générale de l’agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) a fait savoir à l’occasion de la journée nationale du Sénégal qu’en 2021, Les expéditions du Sénégal ont été orientées principalement vers les continents africain, européen et asiatique, même si nous avons noté une légère baisse de la part de marché de l’Afrique (39,9% en 2021 après 42,9% en 2020) au profit des continents européen (28,8% après 25,8% en 2020) et asiatique (20,0% après 18,0% en 2020) selon les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Ainsi, depuis le message du président de la République lancé à Doha sur la labellisation, elle s’investit davantage sur ce point. « Nous nous inscrivons d’ores et déjà dans la maîtrise de l’offre exportable du Sénégal en mettant l’accent sur la formation, la labellisation et le renforcement continu de l’adaptabilité des services aux normes du marché international » dit-elle lors de la 31ème édition de la foire internationale de Dakar (Fidak).



Toutefois, Zahra Iyane Thiam de préciser que « la facilitation de l’exportation aussi en est un maillon important, avec le service de délivrance de certificats d’origine qui permet à l’exportateur sénégalais d’exporter dans les plus grands marchés internationaux sans payer des droits de douane et sans contingent grâce à l’octroi de préférences commerciales », conclut la directrice de l’ASEPEX.

