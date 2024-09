FOCAC : Une étape clé dans le renforcement des relations entre la Chine et l'Afrique, selon le président Bassirou Diomaye Faye Le FOCAC est une étape clé dans le renforcement des relations entre la Chine et l'Afrique. C’est l’avis du président Bassirou Diomaye Faye qui a au passage remercié chaleureusement son collègue chinois, Président Xi Jinping

« Le Forum sur la coopération sino-africaine -FOCAC( marque une étape clé dans le renforcement des relations entre la Chine et l'Afrique, avec des engagements concrets en faveur de l'industrialisation, de l'agriculture, de l'énergie et du numérique.

Je remercie chaleureusement le Président Xi Jinping pour l'accueil exceptionnel et la parfaite organisation de ce sommet. » A-t-il partagé dans un post sur X



Selon lui, le Sénégal et la Chine partagent une vision commune de développement et de coopération mutuellement bénéfique.

« Ensemble, nous continuerons à bâtir des projets structurants qui amélioreront la vie de nos populations. » A-t-il dit



Le Président Bassirou Diomaye Faye a également eu un entretien fructueux avec le Président Denis Sassou N'Guesso qui a félicité le Chef de l'État pour sa brillante élection et a salué la maturité du peuple sénégalais. Les deux dirigeants se sont engagés à renforcer les liens solides entre le Sénégal et le Congo.



