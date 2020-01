FONCTION PUBLIQUE : Entretien du Directeur de cabinet avec la presse en prélude à la rencontre du jeudi 16 janvier 2020 (OFFICIEL) Dans le cadre de ses attributions en matière de dialogue social dans le secteur public et face à la menace de perturbation du climat social, dans le secteur de l’éducation et de la formation, le ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public reçoit le G7, le jeudi 16 janvier 2020 à partir de 10 heures.

Cette rencontre qui sera le 1e contact formel en 2020 entre le département et les sept organisations syndicales les plus représentatives de l’éducation et de la formation, sera mise à profit pour :

-échanger sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des points du protocole d’accord du 30 avril 2018 relevant du ministère chargé de la Fonction publique ;

-échanger sur les points spécifiques au syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’enseignement (SIENS) ;

-harmoniser sur les questions nouvelles contenues dans les préavis de grève et

- aborder d’éventuelles questions diverses

A rappeler que cet exercice normal et classique ne gène en rien le monitoring des accords dont la responsabilité a été confiée à Monsieur le ministre chargé du suivi du PSE.

Concernant le point relatif aux « lenteurs administratives », le Ministère de la Fonction publique a consenti entre 2018 et 2019 énormément d’efforts ayant permis d’atteindre un chiffre record de 18.068 actes d’administration impactant 34.467 agents en 2019, comparativement aux résultats de 2018 qui se chiffraient à 8584 actes pour 16.992 agents.

Avec l’amélioration de la plateforme GIRAFE, et grâce au concours de l’ADIE, les actes numérisés vont davantage aider à mieux prendre en charge les préoccupations des usagers du service public.





