FORUM DES LEADERS DES MEDIAS D’AFRIQUE EDITION 2024: Journalistes, universitaires scrutent à la loupe les défis et opportunités

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2024 à 09:38 | | 0 commentaire(s)|

Nairobi la capitale du Kenya a accueilli du 8 au 11 mai 2024, le Forum des Leaders des Médias d'Afrique. Au regard du nombre de participants, des sujets débattus et des recommandations qui en sont issues, ce forum a été un franc succès. Plus de 250 leaders des médias africains, propriétaires et exploitants de médias, des responsables gouvernementaux, des dirigeants d'entreprises, des universitaires, des acteurs de la société civile ont pris part aux travaux. Le thème central des discussions était : « Repenser les médias d’Afrique en cette période de mutations profondes » autour duquel bien sûr d’autres sujets tout aussi intéressants se sont invités.



Il s’agit notamment de l'impact des technologies numériques sur le paysage médiatique africain ; les défis et opportunités du journalisme en Afrique ; le rôle des médias dans la promotion de la bonne gouvernance et des bonnes images de l’Afrique qui progresse ; le financement des médias africains ; la collaboration entre médias africains et leur contribution au récit du monde.



Les professionnels des médias sont répartis de Nairobi avec une forte conviction : l’impérieuse nécessité de bâtir un narratif propre au continent. Ils sont conscients que l'Afrique souffre d'une image déformée, dominée par des stéréotypes de pauvreté, de guerre, de corruption et de sous-développement. Véhiculé par les médias occidentaux, ce récit ne reflète pas la réalité complexe et diverse du continent. Il est donc crucial de bâtir un narratif africain alternatif en mettant en avant les richesses culturelles, les innovations, les succès économiques et l’immense potentiel de l'Afrique. Pour ce faire, il faut des médias économiquement solides avec des acteurs bien formés. D’ailleurs parmi les recommandations du forum, figurent un appel à un journalisme de qualité et responsable en Afrique et à une collaboration accrue entre médias africains.



L’intervention du Président de la Banque africaine de développement a été de haute facture. Akinwumi Adesina a fait un vibrant plaidoyer pour la construction par les professionnels africains des médias d’un narratif propre au continent. Il s’est même engagé à soutenir le projet.



Le Forum des Leaders des Médias d’Afrique, faut-il le rappeler, est organisé par All Africa, le plus grand distributeur d'actualités et d'informations africaines dans le monde. Après une pause de plus dix ans, Amadou Mahtar Ba son président fondateur a décidé, en 2024, de relancer le plus grand rassemblement de propriétaires et d'opérateurs de médias africains. Par cette initiative, il veut susciter un cadre et des outils nécessaires aux médias, pour jouer un rôle efficace dans la société dans un contexte marqué par de profondes mutations liées notamment à l’irruption du numérique.

Lejecos Magazine







