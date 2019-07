FRANCE - SFR lance la 4G+ avec un débit de 1 Gbit/s

L'opérateur propose depuis aujourd'hui, un accès en ultra haut débit à Nantes. D'autres villes suivront d'ici à la fin de l'année.



Depuis aujourd'hui, certains habitants de Nantes peuvent utiliser leur smartphone avec une connexion Internet à ultra haut débit, à 1 Gbit/s. Soit l'équivalent de la fibre, mais en situation de mobilité ! Une première en France, que l'on doit à SFR. Conformément à ses promesses, l'opérateur vient en effet d'ouvrir un accès à la 4G+ ultra rapide dans une agglomération. Et il devrait en faire autant dans une dizaine d'autres grandes villes d'ici à la fin de l'année.



Sur le plan technique, la 4G+ à ultra haut débit utilise une combinaison de trois technologies : l’agrégation de quatre fréquences 4G (LTE 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et 2600 MHz), le MIMO 4×4 et la modulation 256 QAM, pour optimiser la bande passante. Le tout permettant d’atteindre un maximum théorique de 1072 Mbit/s dans les meilleures conditions. Comme le prouvent les premiers tests réalisés en situation réelle avec nPerf sur un Samsung Galaxy S10, il est ainsi possible d'atteindre un débit d'environ 850 Mbit/s. Une performance tout à fait remarquable, qui devrait faire le bonheur des clients SFR qui peuvent en profiter.





Car il ne suffit pas d'avoir un abonnement 4G chez l'opérateur : il faut aussi utiliser un mobile compatible avec la technologie utilisée. Heureusement, la liste de modèles adaptés est assez riche, avec des représentants dans de nombreuses grandes marques : Apple iPhone XS et XS Max, Asus (ROG Phone et Zenfone 5z, Google Pixel 3 et 3 XL, HTC U11 et U12+, Huawei Mate 10, 10 Pro, 20, 20 Pro, View 10, V10, P20, P20 Pro, LG V30, V30S, G7 ThinQ, V35 ThinQ, Meizu 15 Plus, 16, 16 Plus, Motorola Z2 Force, Moto Z3, OnePlus 6, 6T, 7, 7 Pro, Oppo Find X, Samsung Galaxy S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, S10e, Galaxy Note 8 et 9, Galaxy Tab S4, Sharp Aquos R2, Sony Xperia 1, XZ Premium, XZ 1, XZ 2, XZ 2 Premium, XZ3, ZTE Nubia Red Magic.



Premier opérateur à avoir lancé la 4G en France, SFR était passé à la 4G+ à 300 Mb/s en 2017 puis à 500 Mb/s en 2018. En franchissant symboliquement le cap du gigabit, l'opérateur espère bien entretenir son image de pionnier, devant ses trois concurrents nationaux. Reste à connaitre la réponse d'Orange et consorts, ainsi que la liste des autres villes qui pourront bientôt profiter de cette technologie, qui servira surtout d'intermédiaire en attendant l'arrivée de la 5G.