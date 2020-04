FSBB : Baba Tandian suspendu 10 ans L’homme d’affaires Baba Tandian, par ailleurs, président de Saint-Louis Basket club, a été suspendu de tout droit d’exercer une activité liée au Basketball pendant 10 ans, selon le quotidien Record. La décision a été prise, hier, à l’issue d’une réunion du Bureau fédéral, précise le journal sportif. Il lui est reproché des offenses répétées à la crédibilité de la fédération de basketball, mais également sa gestion quand il était président de la fédération sénégalaise de basket, notamment la fameuse histoire de la fraude sur l’âge ou encore l’affaire de la licence de Mame Diodio Diouf.

Interrogé par le journal, Tandian a déclaré être plus préoccupé par la lutte contre le covid-19, plutôt que par des questions qui n’ont aucune importance à ses yeux à l’heure actuelle.

«Je n’ai pas de réaction parce que je suis engagé dans un mouvement citoyen derrière le président de la République pour son combat contre le coronavirus et c’est ça qui est le plus important pour moi. Aujourd’hui le monde est en danger, les institutions sont en danger, l’économie mondiale est en danger. le moment venu, je tiendrai une conférence de presse pour répondre à la FSBB», a déclaré Baba Tandian au journal. .



