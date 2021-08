FSF : Me Augustin Senghor réélu président ! Rédigé par leral.net le Samedi 7 Août 2021 à 23:28 | | 0 commentaire(s)|





Source : Me Augustin Senghor a été réélu président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), ce samedi, à Diamniadio, à l’issue de l’Assemblée générale élective. Sans surprise, Me Augustin Senghor, président sortant de la Fédération sénégalaise de Football conserve son poste pour les quatre prochaines années avec 326 voix contre 123 pour son rival, Mady Touré. […]Source : https://www.lasnews.info/2021/08/07/fsf-me-augusti...

