Fabrice Di Vizio: «Un gouvernement qui utilise un pouvoir arbitraire et absolu, ça s'appelle une tyrannie» Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juillet 2021





Source : Le projet de loi sur le pass sanitaire est actuellement examiné à l’Assemblée nationale. Et ce malgré les réserves de la CNIL et du Défenseur des droits. Pour l’avocat en santé publique Fabrice Di Vizio, très présent sur le front du mouvement anti-pass sanitaire, le gouvernement «assied un pouvoir totalitaire». Rien que cela.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2021072210459107...

