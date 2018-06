Face à la « pression de ses fans », Youssou Ndour joue deux dates

CULTURE – Le roi du mbalax,Youssou Ndour, a « répondu favorablement à la demande de ses nombreux fans en se produisant d’abord le samedi 23 juin à l’hôtel Pullman et le samedi d’après, le 30, au CICES », a appris Maderpost auprès de son bureau.



« Nous avons reçu plusieurs appels de fans qui voulaient savoir si Youssou Ndour se produirait à la korité. Face à leur pression, il a décidé de jouer deux dates, deux samedi de suite », précise le bureau Youssou Ndour, qui annonce que les fans se « félicitent du reste » de « l’acceptation de leur idole de jouer deux soirées à Dakar ».



Ainsi la première prestation aura lieu, samedi 23 juin, à la piscine du Pullman. Les places seront cédées à 25 000 et 50 000 francs, renseigne le bureau.



Ce sera une « soirée prestige, haute en couleurs et ambiances » avertit son bureau avant de d’ajouter que la star « reviendra, une semaine après sur l’esplanade du CICES, pour une communion avec ces milliers de fans »,



« Les prix des billets de cette deuxième soirée sont fixés à 10 000 et 20 000 francs », dit le bureau.





Maderpost