Face to Face avec Balla Gaye 2 à Kaolack: Les raisons de l’absence de Modou Lô !

Modou Lô était attendu par les kaolackois ce samedi pour un face to face avec Balla Gaye 2. Le roc des Parcelles assainies ne s'et pas présenté à cet événement. Pourtant son entourage avait averti le promoteur que ce dernier sera absent.



Birame Gningue, parrain de Modou Lô, estime que son poulain n’était pas dans des conditions de rejoindre Kaolack.



« J’avais discuté avec Modou et il était toujours en Espagne. Il ne peut pas venir à Kaolack parce qu’il continue sa préparation. Modou a un programme qu’il respecte. Le promoteur nous avait donné les dates pour la promotion du combat et c’était le 23 décembre, le 4 janvier pour une soirée de gala, le 8 janvier pour un open press et le 13 janvier pour le combat « , a annoncé le parrain de Modou Lô.



Donc, Birame Gningue estime que son poulain a un planning bien déterminé et ils ne vont pas changer cela. Modou Lo n’était donc pas venu ce samedi à Kaolack parce que sa préparation n’est pas encore arrivée à terme.



Son combat contre Balla Gaye 2 aura lieu le 13 janvier prochain. En 2010, Balla l’avait battu. Ce combat a un enjeu énorme car les deux lutteurs ont en ligne de mire actuellement, le titre de roi des arènes.







wiwsport

