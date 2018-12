Face to face: Balla Gaye 2 Promet du feu; Modou Lô Absent Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Décembre 2018 à 02:15 | | 0 commentaire(s)| Finalement le roc des parcelles assainies n'a pas honoré de sa présence pour le face to face devant l'opposer au le fils de Double Less.

Balla Gaye en plein forme a juré qu'il va terrasser Kharagne Lô au soir du 13 janvier 2019.

Modou Lô qui selon des sources n'a pas pu assister à ce rendez-vous pour avoir rater son vol.



