Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp: panne de grande ampleur du géant des réseaux sociaux

Après plus de 10 heures de panne, Facebook semble à nouveau fonctionner normalement en Belgique, ce jeudi matin. Les dirigeants de l’entreprise affirment qu’il ne s’agissait pas d’une cyber-attaque.



Facebook a été aux prises dans la nuit de mercredi à jeudi avec une panne de grande ampleur, privant d’accès totalement ou partiellement de nombreux utilisateurs de Facebook, Instragram, Messenger et WhatsApp.



D’autres problèmes en vue



Cette panne, qui pourrait être la plus importante connue par le groupe, n’était que l’un des soucis du réseau social. Le New York Times a indiqué mercredi soir qu’il était visé par une enquête pénale, lancée par des procureurs à New York, autour de ses partages de données personnelles avec d’autres groupes technologiques.



Sur la page « Facebook for developpers », dédiée à ceux qui mettent au point les applications qui interagissent avec ses services, le groupe évoquait une panne signalée à 10h30, heure de la Californie (17h30 GMT).



À la même heure, le réseau social avait tweeté être « au courant » du fait que « certains utilisateurs » rencontraient « des problèmes » et promettait de les résoudre « le plus vite possible », sans dire d’où venait la panne.



Les twittos ironiques



Selon les témoignages circulant sur internet ou recueillis directement par l’AFP, les difficultés étaient de nature et d’importance variable, certains usagers ne parvenant pas du tout à se connecter, d’autres ne pouvant pas publier ou commenter sur Facebook ou Instagram. Ses autres services Messenger et WhatsApp rencontraient aussi des difficultés.



Alors que Facebook est soumis depuis plus de deux ans au feu roulant de critiques sur divers sujets (données personnelles, contenus haineux, manipulations politiques, piratage…), de nombreux usagers ironisaient sur Twitter. Un utilisateur affirmait que « tout ce que détient Facebook tombe en panne ».



Beaucoup ne cachaient pas leur exaspération et enjoignaient le réseau social, parfois en termes orduriers, à régler le problème au plus vite.



Sur un ton plus léger, certains s’amusaient de leur propre dépendance au réseau social, un usager disant « s’ennuyer au travail » à cause de la panne, un autre expliquant avoir du coup passé du temps avec sa famille.



