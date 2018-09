Facebook entame une tournée de sensibilisation sur la sécurité en ligne en Afrique Francophone au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun

Dans le cadre de sa mission qui consiste à donner aux personnes la possibilité de développer une communauté et de se rapprocher du reste du monde, Facebook a annoncé aujourd'hui le lancement de sa tournée consacrée à la sécurité en ligne dans trois pays francophones. Cette tournée va réunir plusieurs organisations et associations de la société civile, autorités publiques et communautés à travers le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et mettra un accent particulier autour de la fourniture de conseils pratiques pour garantir une sécurité en ligne, et sur la sensibilisation des utilisateurs de la plateforme à ses normes communautaires.



L' équipe de Facebook entreprendra un certain nombre de sessions de formation et d'ateliers communs axés autour de la création d'un dialogue ouvert en matière de sécurité, tout en mettant en évidence les ressources existantes afin que les individus puissent se sentir appréciés, autonomes et en sécurité lorsqu'ils utilisent la plateforme.



Aïda Ndiaye, chargée des politiques publiques pour Facebook en Afrique francophone, a souligné: " La création d'un dialogue ouvert et l'éducation des utilisateurs quant aux outils que nous avons mis en place sont indispensables dans le cadre de nos activités, nous voulons que tout un chacun se sente en sécurité lorsqu'il utilise notre plateforme. Facebook est un espace où l'expression individuelle, la mise en relation et le partage sont favorisés, et la sécurité est prioritaire lors de la conception de nos produits. La protection de la vie privée et la sécurité des personnes qui utilisent Facebook sont la base de tout ce que nous entreprenons et voilà pourquoi cette tournée portant sur la sécurité nous tient tant à cœur".



Madame Awa Ndiaye, Président, CDP (Commission de la Protection des Données) a rajouté: " Les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel pour les journalistes en matière de communication, mais aussi dans la recherche d'informations. A notre époque, il devient de plus en plus important de comprendre et de savoir comment trouver du contenu utile et crédible en ligne, et que les journalistes puissent utiliser des plateformes comme Facebook en toute sécurité; ainsi, nous sommes donc ravis de nous associer avec Facebook pour proposer un atelier autour du thème de la cybersécurité avec des journalistes et des membres de la société civile. "





La tournée qui se déroulera du 3 au 9 septembre, prévoit les événements suivants:





Sénégal Table ronde consacrée à la sécurité des femmes et des enfants en partenariat avec FESTIC et JOX Africa - Cette manifestation conjointe réunira les parties prenantes locales pour débattre des questions de cybersécurité ainsi que des outils et ressources mis en place par Facebook pour assurer la sécurité des personnes, en particulier des femmes et des enfants en ligne.

- Cette manifestation conjointe réunira les parties prenantes locales pour débattre des questions de cybersécurité ainsi que des outils et ressources mis en place par Facebook pour assurer la sécurité des personnes, en particulier des femmes et des enfants en ligne. Atelier autour de la sécurité sur Facebook rassemblant journalistes et membres de la Société Civile - En partenariat avec la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) et l'Ecole Supérieure de Journalisme des Métiers de l'Internet et de la Communication (EJICOM), cette séance de discussion et de formation en matière de sécurité destinée aux journalistes de Dakar, abordera les questions avérées des plus pertinentes aux yeux des journalistes du pays. Côte d’Ivoire Atelier autour de la sécurité avec les acteurs du numérique- Rencontre avec les décideurs - Cette séance traitera des outils mis en place par Facebook et a pour objectif de créer un débat ouvert sur la sécurité en ligne et à une prise de conscience de cette dernière dans le pays. Cameroun La Sécurité sur Facebook pour les défenseurs des droits numériques, en partenariat avec Afroleadership

La Sécurité sur Facebook pour les défenseurs des droits numériques, co-animé avec REDHAC

Ces deux sessions de formation vont mener à une réflexion et fourniront des conseils pratiques pour garantir la sécurité en ligne, tout en explorant les problématiques importantes pour les journalistes et defenseurs des droits de l'homme du pays. Madame Bitilokho Ndiaye, Président, FESTIC (Société civile), a déclaré: “L'éducation des utilisateurs sur la façon de rester en sécurité en ligne est importante pour le travail que nous effectuons au Sénégal, en particulier auprès des enfants et des femmes. Des événements comme ceux-ci sont indispensables pour nous, nous voulons en effet pouvoir responsabiliser les gens et leur fournir les outils et les ressources nécessaires pour que leur expérience en ligne soit positive . Ainsi notre engagement se poursuivra à travers nos sessions de sensibilisation et de formation dans notre maison de la femme entrepreneure digitale "keur FESTIC " et sur nos plateformes en ligne."



Maximilienne Ngo Mbe, Directrice exécutive (REDHAC) a indiqué: "Nous savons bien que Facebook est un outil de communication privilégié des Camerounais, notamment pour les activistes, qui veulent établir des contacts et partager leurs expériences. À ce 20e anniversaire de la Déclaration sur les Defenseur(e)s des Nations Unies, ce partenariat avec Facebook, nous permet de fournir des outils pratiques et des conseils afin de garantir la sécurité en ligne des activistes qui sont des populations vulnerables, tout en explorant le type de contenu qui est autorisé ou interdit sur la plateforme, instaurant ainsi ce dialogue essentiel."





Pour obtenir plus d'informations sur la cybersécurité, consultez la rubrique Centre de Sécurité qui a récemment été mise à jour et qui permet aux utilisateurs de découvrir les outils que Facebook propose pour les aider à mieux contrôler leurs activités sur la plateforme. Vous y trouverez également toute une série de conseils et de méthodes pour un usage en toute sécurité.



