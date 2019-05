Facilitateur du Dialogue national : Pouvoir et opposition d’accord sur le choix Famara Sagna

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 14:06 | | 0 commentaire(s)|

C’est officiel. Le pouvoir et l’opposition sont tombés d’accord sur le choix de l’ancien ministre Famara Ibrahima Sagna pour conduire le dialogue national, ouvert ce matin au Palais de la République.



« Après concertation avec les acteurs, j’ai choisi pour sa vertu et ses qualités d’homme de dialogue, ayant démontré sa capacité d’être au-dessus des clivages, notre compatriote Famara Ibrahima Sagna pour piloter le dialogue. Il est connu pour les immenses services rendus tout au long de sa riche carrière administrative, ancien ministre, ancien Président du Conseil économique et social. Il m’a semblé particulièrement indiqué pour coordonner l’animation de cet exercice hautement important pour le devenir du Sénégal », a Macky Sall, lors de son allocution.



Prenant la parole à sa suite, Mamadou Diop Decroix a soutenu que le Front résistance nationale qu'il représente, avait aussi porté son choix sur celui-ci.

