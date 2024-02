Facilitation de l’accès des Pme aux financements : L’Entente Adepme et Société Générale Sénégal

Selon le directeur général de l’Adepme, ce partenariat va « matérialiser tout le travail déjà effectué pour passer à l’échelle ». Il vise à « donner la possibilité, au travers de nos ambitions communes, de démultiplier les énergies et nos forces pour accompagner les Pme et leur permettre de grandir ».



Pour Idrissa Diabira cette collaboration avec Société Générale Sénégal va permettre aux deux parties de renforcer les capacités des Pme/Pmi sénégalaises, et de contribuer au développement de leur compétitivité.



Les deux parties signataires de la convention se fixent pour ambition de favoriser « un meilleur accès des Pme/Pmi aux financements ».



M. Nicolas Tauvel, directeur général adjoint de la Société Générale Sénégal, prenant la parole à l’occasion de cette cérémonie de signature, s’est réjoui de ce partenariat qui pour lui, est « une étape très importante » dans leur coopération avec l’Adepme.



En effet, selon M. Tauvel, la signature de cette convention coïncide avec la volonté affirmée de la Société Générale Sénégal de « relancer la dynamique d’accompagnement des Pme ».



