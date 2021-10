Factures impayées d’Alpha Condé: L’Etat guinéen menacé d’assignation en justice Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 17:17 | | 0 commentaire(s)| L’entreprise Bonkoungou Mahamadou et Fils (Ebomaf), a menacé l’Etat guinéen, d’une assignation en justice pour « non-respect des engagements’ » souscrits. Selon le magnat burkinabé, Bonkoungou Mahamadou, l’État guinéen lui doit la rondelle somme de plus de 20 millions d’euros.

« L’État guinéen, à travers la Présidence de la République, a utilisé mon aéronef de la compagnie des transports aériens de Liza Transports, à hauteur d’environ 20 millions d’euros. Il s’agit des déplacements présidentiels. C’est vérifiable et je défie quiconque qui a une preuve de règlement de mes factures.



Je poursuis l’État guinéen pour non non-respect des engagements auxquels il a souscrit. Je confirme et j’insiste qu’à la Présidence guinéenne, nous avons des factures à hauteur d’une vingtaine millions d’euros appartenant à société Liza Transport International (LTI) », a déclaré Bonkoungou Mahamadou, lors d’un point de presse à Ouagadougou.



A en croire ce dernier, il n’existe aucun rapport entre lui et le président Condé, si ce n’est que la présidence a eu recours à ses services de transport aérien.



« Je ne connaissais pas le président Alpha Condé en 2010. C’est en avril 2012 que nous sommes partis faire une offre au ministère des Travaux Publics. En 2013-2014, Liza Transport International, sur une simple demande d’affrètement de l’aéronef à la Présidence de la République guinéenne, à travers un appel téléphonique, les avions ont été mis à la disposition de la Présidence de la République guinéenne pour des déplacements en Chine et autres. Nous avons tous les itinéraires et les dates sur les factures », rapporte Guineenews.



Accueil Envoyer à un ami Partager