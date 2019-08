Factures téléphoniques: l’Etat débourse plus de 16 milliards FCfa chaque an

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 14:42 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat du Sénégal débourse chaque année plus de 16 milliards de nos francs pour les lignes téléphoniques mobiles de ses agents. Cette somme est encore plus élevée lorsqu’on y ajoute les coûts sur le téléphone fixe.



Une situation que le chef de l’Etat veut changer



En effet, le Président Sall a décidé qu’il était plus que temps d’agir pour mettre fin à l’hémorragie financière que représentent les charges de téléphones sur le budget de l’Etat, note Le Quotidien.



Ainsi, il envisage de d’accorder à certains hauts fonctionnaires, ainsi qu’à des agents parmi les plus importants de la machine administrative, des dotations forfaitaires mensuelles qu’ils devront apprendre à gérer à bon escient.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos