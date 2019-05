Fada aux travailleurs de la Sonacos: " J'ai un style direct. Je n'aime pas trop les intermédiaires"

Le successeur de Pape Aly Dieng à la tête de la Sonacos, Modou Diagne Fada a pris officiellement fonction hier, vendredi. Le moment pour lui de s'adresser aux travailleurs, cadres et partenaires de la société et d'expliquer sa manière de manager. " Je tends la main à tout le monde pour qu'il y ait un climat apaisé où tout pourra se faire" a d'emblée déclaré le leader des réformateurs. Selon l'ancien ministre de la santé sous Wade, le management qu'il mettra en place est de nature ouverte.

"J'ai un style direct, de concertation, de dialogue, de discussion. Mais quand il faut prendre ses responsabilités, je les assumerai" a t-il fait savoir. Pour une première fois, raconte t-il, il est à la tête d'une direction pour "gérer les affaires de plus près" contrairement aux cabinets et ministères où il est passé.