Fadilou Keïta, Directeur de la CDC : Recentrage et cadrage face aux objectifs Dakar, 2 Juillet 2024 - Dans une démarche visant à restructurer et réapproprier les actifs de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), en particulier ses filiales, la Direction générale, sous la direction de Fadilou Keïta, a mis en place une série de mesures significatives.



La CDC a entrepris une recomposition des Conseils d’administration et a procédé à des changements à des postes clés, y compris des Directeurs généraux de certaines filiales. Cette réorganisation vise à renforcer la gouvernance et l’efficacité de l’institution publique.



Audit Organisationnel et du Personnel

Un audit organisationnel et du personnel de la CDC et de ses filiales, a été commandité pour améliorer l’efficacité institutionnelle et optimiser les ressources humaines. Cette initiative permet de mettre en lumière les domaines nécessitant des améliorations et de proposer des solutions adaptées.



Audit des Comptes

En parallèle, l’Inspection générale d’Etat a détaché une mission d’audit des comptes de la CDC et de ses filiales. Cet audit vise à garantir la transparence financière et à sécuriser les investissements de la CDC.



Conséquences des mesures prises

Les mesures prises par la Direction générale de la CDC, auront plusieurs conséquences bénéfiques :



Rationalisation du Portefeuille : Optimisation et réorganisation des actifs pour une meilleure gestion.

Harmonisation et Efficience : Amélioration de la coordination et de l’efficacité dans la réalisation des missions de la CDC.

Sécurisation des Investissements : Renforcement des mécanismes de protection des investissements de la CDC.

Ciblage et Finalisation des Projets Prioritaires : Accélération de la réalisation des projets hautement prioritaires.

Réduction des Risques Opérationnels : Mise en place de stratégies pour minimiser les risques opérationnels.

Assainissement de la Gouvernance financière : Amélioration des pratiques de gouvernance financière, pour une gestion plus transparente et efficace.

Sous la direction de Fadilou Keïta, la CDC s'engage résolument dans un processus de transformation, visant à renforcer son rôle et son efficacité dans le paysage économique.

