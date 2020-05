Failles présumées et accusations ternissant son image : l’Institut Pasteur de Dakar remet les pendules à l’heure A travers un communiqué parvenu à Leral.net, l’institut Pasteur de Dakar qui fait face depuis quelques jours à de multiples accusations et failles présumées dans le gestion de la pandémie du Coronavirus a tenu à apporter sa réponse à ce qui ressemble à une tentative cachée ou flagrante de ternir son image…

Sur son statut et ses liens avec l’état du Sénégal, sa contribution à la lutte contre la pandémie du Coronavirus, sur la prétendue affaire des résultats des tests sur le personnel médical de Fann, mais aussi sur la « demande rejetée d’un spécialiste relative à une souche de la COVID-19 », l’Institut Pasteur apporte son éclairage.

Leral.net vous livre in extenso le communiqué de presse réponse de cet Institut, clos par cet appel à la mobilisation contre un ennemi mondial commun : « Le personnel et la Directeur de l’Institut Pasteur réitère leurs remerciements et engagements aux côtés des autorités et populations Sénégalaises qui nous témoignent régulièrement leur confiance. Restons plus que jamais mobilisés pour juguler l’épidémie du COVID-19 au Sénégal et Toute notre est et restera uniquement tournée vers cela »

