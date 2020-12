Faire découvrir la philosophie et les grands philosophes aux enfants Rédigé par leral.net le Samedi 26 Décembre 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Depuis 2010, Jean-Paul et Morina Mongin ont publié 27 titres destinés aux enfants et aux adolescents. Si vous suivez régulièrement l’émission "Les Maternelles", vous avez certainement vu Jean-Paul Mongin animer des ateliers philo avec des enfants. Ces livres écrits par des philosophes tels qu’Olivier Abel, professeur de philosophie et d’éthique à la faculté d...





Source : Les Petits Platons est une édition française qui s’est lancée le défi de publier des livres de philosophie pour enfants et adultes.Source : https://www.podcastjournal.net/Faire-decouvrir-la-...

