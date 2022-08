« Faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment », Lansana Gagny Sakho rappelle Malcolm X et alerte les jeunes « Si vous n'êtes pas vigilants, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment ». Malcolm X

Post de l’ancien DG de l’ONAS, Lansana Gagny Sakho



Jotna Media, c’est avant tout le génie de jeunes sénégalais, une forte capacité d’anticipation mais surtout une alternative crédible.



Un pays, c’est avant tout sa population et la principale caractéristique de la nôtre, c'est sa jeunesse talentueuse, connectée au monde et qui a, à juste raison, des attentes très fortes et des exigences….



C’est en priorité à cette frange de la population que je compte m’adresser sur des problématiques comme l’assainissement mais je brosserai également des sujets qui lui tiennent à cœur comme le patriotisme économique, l’emploi des jeunes…. #jotnamedia me semble le meilleur levier pour ce partage.



