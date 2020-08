Faits divers du jour : les points marquants de la presse de ce jeudi 6 août 2020 Sur faits divers du jour, au moins 6 points marquants ressortent de la presse Sénégalaise de ce jeudi 6 août 2020. Leral partage avec vous ce que relève Sen Kinkeliba-Infos…

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Des faits divers à foison dans les journaux, Source A nous apprend que Mouhamed Niang «Mou Serigne Saliou» en taule, il est accusé d’abus de confiance par son ex-aimante à Touba.



L’ Observateur informe que le promoteur de lutte Thialis Faye arrêté, puis mis en liberté provisoire. Le journal nous raconte l’histoire de violences sur son ex-copine qui a mené aux déboires judiciaires du patron de Lewto.



Liberation conte cette évasion ratée au commissariat du Plateau, le policier radié et son acolyte ont failli se faire la belle. Le journal raconte qu’après avoir assommé un Asp venu servir les repas, les auteurs du braquage d’un magasin sur les allées du centenaire ont été rattrapés à hauteur du logement du préfet de Dakar.



Les Echos revient sur l’enquête sur le saccage des locaux du quotidien du même nom bouclée, les agresseurs face au Procureur aujourd’hui. Le journal liste les délits qui pendent sur leur cou, les agresseurs de «Les Echos» sont poursuivis pour association de malfaiteurs et destruction de biens appartenant à autrui au préjudice du journal «Les Echos».



Pendant ce temps à Diourbel, L’As nous fait part d’un enfant de 4 ans repêché dans une fosse sceptique tandis que . Le Temoin évoque ce drame à Linguère, un pisteur des Eaux et Forêts tué par des trafiquants.



