Fake news : Annoncé gravement malade, Sidiki Kaba signe un accord avec la ministre française des Armées, Mme Florence Parly

Annoncé mourant par le site Yerimpost, suite à un accident vasculaire cérébral (avec), le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Sidiki Kaba, se porte comme un charme et avec la Ministre Français des Armées, Mme Florence Parly, a signé ce vendredi la Convention relative à l’organisation de la 5e édition du FORUM sur la PAIX et SÉCURITÉ en Afrique qui aura lieu du 5 au 6 novembre 2018 à Dakar .



Leral.net