Fake news : Hospitalisation d'un fils du Président : Adama Gaye, distributeur automatique de mensonges Adama Gaye est en passe de devenir un distributeur attitré de mensonges. Depuis son taudis en Égypte, ce menteur éhonté, qui a même publié récemment les photos de la maison d'un particulier en la présentant comme celle de Makhtar Cissé, écrit que l'hôpital Principal serait évacué suite à l'hospitalisation d'un fils du Président. Un gros mensonge pour ne pas dire une invention d'un esprit troublé. Nombreux sont ceux qui pensent sérieusement qu'Adama Gaye est devenu complètement fou.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mai 2020 à 01:34 | | 0 commentaire(s)|

Adama Gaye et sa bande disent que le Président Macky Sall s'est rendu à l'hôpital Principal avec son enfant et qu'on aurait vidé l'hôpital de ses malades...



Faux et archi-Faux.





C'est le summum de la bêtise et de la méchanceté gratuite. La haine a quand-même des limites...

Comment peut-on vider un hôpital pour une personne ?



Comment une personne peut-elle occuper les 420 lits disponibles dans la vingtaine de services médicaux et chirurgicaux du plus grand hôpital civil et militaire du pays ?





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos