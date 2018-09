Fake-news : "Souleymane Ndéné Ndiaye n’a pas épousé une 5ème femme"

Depuis quelques jours, des < >les plus invraisemblables sur moi sont publiées sur internet et relayées malheureusement par une certaine presse dans notre pays, notamment que j’aurai épousé une 5ème femme.



C’est un certain O.B. vivant au Canada qui invente ces informations pour le compte sans doute de personnes tapies dans l’ombre, pas contentes de mon choix de soutenir le candidat Macky Sall à la prochaine présidentielle du24 février 2019.



Que mes proches, mes amis, tous ceux qui me connaissent et l’opinion, sachent que ces < >sur ma vie privée sont fausses et que sûrement vous en lirez d’autres aussi fausses qu’insensées.



Dans notre pays, chaque fois qu’un acteur politique fait un choix, certains trouvent toujours le moyen non conventionnel de le dénigrer pour le salir plutôt que d’accepter que les choix politiques à chaque moment que nous sommes interpellés, reposent sur le libre arbitre et la liberté.



J’avais souhaité être le candidat de notre parti Union Nationale Pour le Peuple / Bokk-Jëmù à la présidentielle de 2019 . Mais je ne suis pas prêt, ni politiquement, ni matériellement. Et en tant que citoyen, j’ai porté mon choix sur le candidat qui m’inspire le plus confiance par son profil, son bilan depuis 6ans, et par son programme pour l’avenir, en l’occurrence le Président Macky Sall.



Et celà ne devrait pas être un prétexte pour me jeter l’opprobre à travers des mensonges et calomnies de toutes sortes, venant surtout d’un mercenaire qui n’épargne ni le PR Macky Sall, ni son entourage familial, ni même certaines autorités en charge de la sécurité de notre pays. Je sais que ce mercenaire est un porte-plume établi hors de notre pays et qui joue un rôle facile de traître et de sbire.



Qu’il sache qu’après que je me suis renseigné sur lui et sur ses commanditaires, je laisse à l’opinion le soin de le démasquer, de se faire une idée de qui il est vraiment, surtout lorsque sa vie et ses principales activités sont réduites à se mettre derrière le clavier d’un ordinateur pour insulter et salir à longueur d’année, des personnes qu’il ne connaît ni d’Adam ni d’Eve.



À la presse de mon pays, je recommande de ne pas toujours relayer certaines informations sans les recouper.



Je suis une personne accessible, joignable H 24, pouvant toujours confirmer ou infirmer toutes informations.

Bon week-end.



Souleymane Ndéné Ndiaye

Ancien Premier ministre, Coordonnateur Rappel